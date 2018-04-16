CHP'li Akif Hamzaçebi Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları ile buluştu

İstanbul Büyükşyehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı konuşulanCHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, çalışmalarını hızla sürdürüyor. İstanbul'da ilçe ilçe halka yönelik çalışmlar yapan Hamzaçebi, AKP'nin İstanbul'a ihanet ettiğini ifade ederek, İStanbul'un kayıplarını yeniden kazandıracaklarını ifade etti. Hamzaçebi, İstanbul'da taputahsis ve tapı sorununu ivedilikle çözeceklerini ifade ederek, deprem barınma alanlarının da yok edildiğini öne sürdü.



CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "CHP olarak büyükşehir belediyelerinde başarılı olmayı, mevcut büyükşehir belediye sayımızı arttırmayı hedefimize koymuş bulunuyoruz. Bunun çalışmaları son derece titiz bir şekilde yürütülmektedir. Elbetteki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak bizim en temel hedefimizdir." dedi.



Hamzaçebi, Eyüpsultan'da bir restoranda Anadolu yöre dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.



Burada konuşan Hamzaçebi, İstanbul'un 39 ilçe ve 16 milyonluk nüfusuyla bütün Anadolu'yu temsil ettiğini söyledi.



Hamzaçebi, Anadolu'nun içerisinde binlerce yıllık kültürün bulunduğunu anlatarak, "Burada 'Ne olursan ol yine gel' diyerek ayrımcılığı reddedip herkesi kucaklayan gönül adamı, tasavvufçu Mevlana var. Anadolu, Mevlana'nın toprağı. Bu topraklarda Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Nazım Hikmet var. Burada Anadolu var. Burada Çanakkale Savaşı'nı destanlaştıran, İstiklal Marşı'yla Türkiye'nin en önemli insanı olan Mehmet Akif'in toprakları var. 20. yüzyılın en onurlu mücadelesini Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmanın mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Burada 81 ilimizin güzel insanları var." diye konuştu.



Güzel bir İstanbul, güzel bir Türkiye için yola çıktıklarını belirten Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu başaracağımıza olan inancımız tamdır. Mutlaka başaracağız. İstanbul ve Türkiye güzel günlere doğru gidiyor. Bu yolculuğu hep birlikte yapmak omuz omuza olmak beraber yürümek en büyük hedefimizdir. İstanbul 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın sayılı kentlerinden birisi. Dünyada 1950'li yıllarda 2 tane megapol vardı bugün 32 tane var. İstanbul Avrupa'nın en büyük en kalabalık şehri. Bu kentin bu yıllarda tarihi ve kültürel kimliği yıpratıldı. İstanbul'u tarihi ve kültürel kimliğine iade edecek bir programla yola çıkacağız. İstanbul almış olduğu göçle yorgun düşmüş bir şehirdir. Ancak hala dönülebilir bir noktadayız."



Hamzaçebi, siyasi partilerin seçim ittifakına değinerek, "'Partiler bir araya gelirse TBMM'de elde edeceği milletvekili sayısı daha çok artacaktır' hesabı üzerine kurulan bir ittifak var. Ama matematik hesaplarla yapılan ittifaklar gönülde yer etmezse asla uygulama imkanı bulamaz. Seçmenle partinin lideri arasında bir hiyerarşik ilişki olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. Bunu asla kabul etmiyorum. Bir şey gönülde yer etmezse ona aklın yapabileceği hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.



Hamzaçebi, gönül birliği kurmak için yola çıktıklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz bu gönül ittifakını mutlaka sağlayacağız. Hepiniz daha güzel bir İstanbul'u, Türkiye'yi istiyorsunuz biliyorum. Huzur içinde, kaygı duymaksızın, çocukların geleceğinden endişe etmeksizin oluşacak bir ortamda yaşamak istiyorsunuz. İşte bunu sağlamak bizim en temel görevimizdir. CHP olarak bunu mutlaka başaracağız. Bunu başarmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Bunu başaracağımızdan en küçük bir kuşku duymuyorum.



2019 seçimlerine farklı bir stratejiyle hazırlanıyoruz. Bu stratejinin yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanı seçim ayağı var. Her biri farklı bir stratejiyi gerektiriyor. Hepsini hazırlıyoruz. Yerel seçimle ilgili stratejimiz farklılık üzerine kurulacaktır. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyükşehir belediyelerine yönelik stratejimiz son derece farklı olacaktır. CHP olarak Büyükşehir Belediyelerinde başarılı olmayı, mevcut büyükşehir belediye sayımızı arttırmayı hedefimize koymuş bulunuyoruz. Bunun çalışmaları son derece titiz bir şekilde yürütülmektedir. Elbetteki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak bizim en temel hedefimizdir."



Farklılık üzerine bir strateji kurduklarını ifade eden Hamzaçebi, "Farklılık şudur, İstanbul sonuncusu ve en uzun sürelisi, en kalıcısı olan Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirdir. 3 imparatorluğun çizgisiyle Cumhuriyet döneminin çizgisini biz yeni bir anlayışla buluşturarak İstanbul'u tarihi ve kültürel kimliğine yeniden kavuşturacağız. Bugün İstanbul betonlaşmanın esiri olmuş bir kenttir." değerlendirmesinde bulundu.



Etkinliğe, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile CHP ilçe başkanları da katıldı.