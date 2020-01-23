Ali Kuşçu Söyleşisine Yoğun İlgi

Ali Kuşçu'yu anma programları kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) bir söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Talat Saygaç ile Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Ali Kuşçu'nun hayatı, çalışmaları üzerine sunumlar yaptılar.

Program Ali kuşçu’nun hayatının anlatıldığı sunumla başladı. Ardından Prof. Dr. Mustafa Kaçar “Geçmişten Günümüze Ali Kuşçu” yu anlattı. Söyleşide Prof. Dr. Talat Saygaç ise “Türkiye ve Dünyadaki Astronomi Çalışmaları” ile Ali Kuşçu ve bilimin günümüze yansıyan yönleri hakkında sunum yaptı.

Sunumların ardından Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Irmak, Prof. Dr. Talat Saygaç ile Prof. Dr. Mustafa Kaçar’a Eyüpsultan gravürü hediye etti.

TİYATRO GÖSTERİSİ

Program sonrası Bilgi Evleri Tiyatro Gösteri Topluluğu Ali Kuşçu ile ilgili hazırladıkları oyunu sergiledi. Ayrıca programa katılım sağlayan öğrencilere, soru cevap kısmında sordukları sorular üzerinden değerlendirme yapılarak çeşitli sürpriz hediyeler verildi.

Bu arada panelin düzenlendiği salonun fuaye alanında “Dünya’dan Evrene Bakış” isimli bir de sergi açıldı.

İslam bilim tarihinde önemli bir değer olan astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu’nun Eyüpsultan’da bulunan öğrencilerin gözünden değerlendirilmesi amacıyla kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci ve üçüncüye tablet hediye edildi.