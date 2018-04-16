Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün

Ak Parti Eyüpsultan 6. Olağan İlçe Kongresi, Silahtar'daki Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde delege ve misafirlerin katılımı ile gerçekleşti. Kongreye Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çok sayıda partili ile delegeler

katıldı.







Ak Parti Eyüpsultan Yönetim Listesinde ilk sırada yer alan isim dikkat çekti. Giresun Sivil Toplum Kurumlarının önde gelen isimlerinden, uzun süre Giresun Federasyonu Teşkilat Başkanlığı yapan











konuşarak onlarında olurunu aldı. Adem Koçyiğit başkanlığında tek liste ile gidilen kongre sonrası oluşan yeni yönetim listesi şöyle: Ak Parti Eyüpsultan Yönetim Listesinde ilk sırada yer alan isim dikkat çekti. Giresun Sivil Toplum Kurumlarının önde gelen isimlerinden, uzun süre Giresun Federasyonu Teşkilat Başkanlığı yapan Abdullah Akgün dikkat çekti. Akgün, gelen teklif üzeine hizmet için göreve talip olduğunu ifade etti. Akgün, seçime teklifi kabul etmeden yakın çevresi ve STK'larla