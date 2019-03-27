AK Parti Eyüpsultan adayı Köken: İmar ve tapu sorunu bitecek

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken," 5 senede 5 bin kişiye iş" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek "Yeni istihdam alanları sağlayıp bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, imar ve tapu sorunu, kentsel dönüşüm, istihdam ve bölgesel kalkınmayla ilgili planlarını anlattı. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, imar ve tapu sorununun dörtte üçlük kısmının çözüldüğünü, diğer yerlerdeki sorunları da çözmek için hızla çalışmalara başladıklarını aktardı. Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Köken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile bir araya gelip vatandaş için en iyi çözümü üreteceklerini iletti.

İSTANBUL HAVALİMANI LOJİSTİK MERKEZİ PLANIYLA ESNAFA DESTEK OLACAK

Geliştirdiği projelerle esnafa da katma değer oluşturacaklarını söyleyen Deniz Köken, “İstanbul Havalimanı güzergahı Eyüpsultan’dan geçiyor, İstanbul Havalimanı lojistik merkezlerinin bölgemizde kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Alt yapı hizmetlerini en verimli şekilde planlıyoruz.Bu güzergahı verimli kullanmak istiyoruz.Esnafımızı doğru konumlandırırsak bölgemiz için bir istihdam alanı yaratmış oluruz” ifadelerinde bulundu.

ORGANİK TARIM VE SERACILIKLA BÖLGE KALKINACAK

Geliştirdikleri her projede, insan ve doğal yaşam dengesini gözeten çözümleri esas aldıklarına dikkat çeken AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, organik tarım ve seracılık projesinin önemini vurgulayarak; "Eyüpsultan ilçe sınırları, tarımsal verimlilik ve istihdam açısından sadece bölge için değil, tüm İstanbul açısından çok önemli bir potansiyele sahip. İlçemizdeki köylerde,kentsel tarım uygulamaları ve organik tarıma dönük üretim süreçlerini başlatacağız.Halkımız için de mevsimsel pazar fırsatları sunacağız. Tarımsal ürünlerde üreticiyi ve tüketiciyi yerinde buluşturacak olan projemiz, bölgesel kalkınmada yenilikçi bir rol üstlenecek” dedi.

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