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12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü günü, Mehmet Âkif Ersoy mezarı başında anıldı

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde kabulünün 97. yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı'da bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü günü, Mehmet Âkif Ersoy mezarı başında anıldı

 İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde kabulünün 97. yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı'da bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene; İlçe Kaymakamı Abdullah DÖLEK, İlçe Belediye Başkanı Remzi AYDIN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan FİDAN, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ, 52. Motorlu Tümen Komutanı Tuğgeneral Özgür TÖR, ilçe protokolü ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşımız katıldı.


Tören İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine çiçek konuldu. Sonrasında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.Tören sonunda öğrenciler tarafından İstiklal Marşı şairimizin kabrine çiçek bırakıldı ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

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