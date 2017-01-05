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Yabancı yatırımcı hisse sattı, devlet tahvili aldı

İstanbul, 5 Ocak () - Yabancı yatırımcılar, ellerindeki hisse senetlerini satarken, faizi yükselen devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) net alım yaptılar. Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku, yılın...

Yabancı yatırımcı hisse sattı, devlet tahvili aldı

İstanbul, 5 Ocak () - Yabancı yatırımcılar, ellerindeki hisse senetlerini satarken, faizi yükselen devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) net alım yaptılar.
Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku, yılın son haftasında, bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 101.2 milyon dolar arttı.
Buna karşılık, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 30.3 milyon dolar azaldı.
Böylece 30 Aralık itibarıyla, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 26.74 milyar dolar, hisse senedi stoku 35.6 milyar dolar oldu.  

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