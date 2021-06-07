En Güzel Balkon Yarışması’nda Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Geleneksel hale getirmiş olduğumuz en güzel balkon yarışmasını bugün gerçekleştirdik. Bugün aynı zamanda Dünya Çevre Günü olması münasebetiyle bu farkındalığı kamuoyuyla paylaştık. Daha önce dereceye girip ödül alan komşularımız ve bu konuyla ilgili tecrübe arkadaşlarımız arasında seçtiğimiz heyet ile yerinde gidip tespitler yapmak suretiyle bu çalışmayı sonuçlandırdık. İlk üçe girenleri altınla ödüllendirdik daha sonrakilere bisiklet, kitap, radyo ve diğer hediyelerimiz oldu" dedi.