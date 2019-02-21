Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

Zuckerberg Facebook giriş bilgilerini blockchain üzerine taşımayı değerlendiriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – ABD merkezli teknoloji devi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, üçüncü parti uygulamalara erişim sisteminin geliştirilmesi için Facebook giriş bilgilerinin blockchain platformu üzerinden girilmesi konusunu...

Zuckerberg Facebook giriş bilgilerini blockchain üzerine taşımayı değerlendiriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – ABD merkezli teknoloji devi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, üçüncü parti uygulamalara erişim sisteminin geliştirilmesi için Facebook giriş bilgilerinin blockchain platformu üzerinden girilmesi konusunu değerlendirdiğini söyledi.
Zuckerberg, Harvard Hukuk Profesörü Jonathan Zittrain ile yaptığı görüşmede bilgi güvenliği, şifreleme, merkezsizleşmiş hizmetler, yanlış bilgilendirme mücadelesi, farklı iş modelleri, gizlilik gelişmeleri ve gelecek araştırma alanları hakkında konuştu.
Facebook giriş bilgilerinin blockchain platformu üzerinde yer almasının kullanıcılarının hangi uygulamaya erişim izni verebileceğini kendilerinin seçmelerine olanak sağlayacağını fakat bu durumda söz konusu verilerin Facebook kontrolünden çıkmasıyla olası bir veri açığının takip edilmesinin zorlaşacağını söyleyen Zuckerberg şu değerlendirmeyi yaptı:
“Temel olarak bilgilerinizi alıp merkezsiz bir sistemde saklıyorsunuz ve farklı uygulamalara giriş yaparken bilgilerinizin kontrolü sizin elinizde oluyor. Bu durumda da bir aracıya ihtiyaç olmuyor. Bu uygulamanın oldukça fazla çekici yanı olduğunu söyleyebilirim.
“Hizmet verilen sistemle sizin aranızda herhangi bir aracı olmaması talebi, bizim sistemimiz veya Google’ın sistemiyle çalışan geliştiriciler için ise endişe uyandırıyor. Bu durumda biri, 'biz geliştiriciler olarak sizin politikanıza uymak zorundayız ve bunu yapmazsak, hizmet verdiğimiz herkese erişimi kesebilirsiniz' diyebilir. Bu da değerlendirmesi zor bir durum.”
Facebook’un yakın zamanda sistemini blockchain uygulamasına entegre etmesi olası görülmezken, Zuckerberg’ün yorumları Facebook’un Birleşik Krallık merkezli blockchain startupı Chainspace’i satın almasının ardından, Facebook’un söz konusu teknolojiyi değerlendirmeye başlaması olarak yorumlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328