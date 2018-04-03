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Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanlığına Necat Altın atandı

İstanbul, 3 Nisan () - Zorlu Holding Tekstil Grubu’nda bayrak değişimi yaşandı. 21 yıldır Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’nı yürüten, iş dünyasının duayen yöneticilerinden Vedat Aydın’ın yerine bir süredir bu pozisyona hazırlanan...

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanlığına Necat Altın atandı

İstanbul, 3 Nisan () - Zorlu Holding Tekstil Grubu’nda bayrak değişimi yaşandı. 21 yıldır Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’nı yürüten, iş dünyasının duayen yöneticilerinden Vedat Aydın’ın yerine bir süredir bu pozisyona hazırlanan Necat Altın atandı.
Zorlu Holding’in grup şirketlerinden “Zorlu Tekstil”de görev değişimi yaşandı. 21 yıldır Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’nı yürüten ve gerek Grup’un gerekse Türk tekstil sektörünün dünyaya açılmasında, sektörün gelişim ve dönüşüm sürecinde pek çok öncü projeye liderlik yapan Vedat Aydın’ın ardından Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’na Grup’un Başkan Yardımcılığı’nı yürüten Necat Altın atandı. Altın 1992 yılında mühendis olarak başladığı Zorlu Tekstil Grubu’nda, Zorlu Tekstil Grubu Başkan Yardımcılığı görevinden önce de Korteks Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı Korteks, Zorluteks dahil olmak üzere, 12 şirketi aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Tekstil Grubu, sadece Türkiye’nin değil 700 milyonluk nüfusa sahip çevre ülkeler pazarında da öncü ve lider olma vizyonuyla yürüttüğü projelerini bundan böyle Necat Altın yönetiminde sürdürecek.
Zorlu Tekstil Grubu’nu geleceğe taşıyacak projelerin kaptanlığını yürütecek Altın, Bursa Korteks Üretim Üssü’nde yürütülen yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretimin söz konusu olduğu ‘teknik tekstil’ açılımını Zorlu Tekstil Grubu’nun diğer fabrika ve yatırımlarına da entegre ederek, Grup’un ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabette öne çıkabilmesi sürecine öncülük etmeyi hedefliyor.
1992 yılından bu yana Zorlu Tekstil Grubu’nda önemli görevler üstlenen Altın, dünyanın en büyük polyester iplik projesi olarak kabul edilen ‘Berkun’ projesinin koordinatörlüğünü yürüttü ve bu projenin rekor sürede başarı ile tamamlanmasında önemli bir rol üstlendi. Kısa süre içerisinde Korteks’te Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına yükselen Altın, 2004 yılında da Korteks’in Genel Müdürü oldu. Necat Altın, 2016’dan bu yana, genel müdürlük görevinin yanı sıra Zorlu Tekstil Grubu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu. 
Altın, yurtiçinde “Suseb”, ‘Bosiad’, yurtdışında ise “European Man Made Fiber Association” gibi önde gelen birçok platform ve sivil toplum örgütünde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor. (Fotoğraflı)

 

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