Zorlu Holding 2018'de sanayi 4.0'a hazır olacak

ZORLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Almanya'dan daha önce Sanayi 4.0'a hazır olacaklarını söyledi. Zorlu, "Zorlu, "Almanya bile 2020'de Sanayi 4.0'a geçmeyi planlarken biz 2018 sonunda yüzde 100 olarak Sanayi 4.0'a geçeceğiz" dedi. Zorlu, İzmirli iş adamlarına İzmir'i sanayide daha üst sıralara çıkartmak için yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (İZSİAD) Çarşamba Toplantısı'nın konuğu oldu. Tepekule Kongre Merkezi'ndeki Şehir Kulübü'nde düzenlenen sohbet toplantısına İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ile dernek üyesi işadamları katıldı.Manisa'da hayallerinin peşinden koşarak atıldığı ticaret hayatında bugün insansız hava araçları üretecek seviyeye geldiklerini söyleyen Zorlu, "Halen Manisa'da 400 milyon liralık yatırımlarımız sürüyor. Dünyadaki tüm rakipleriniz günün şartlarına uyup yatırım yaparken biz kabuğumuza çekilirsek geri kalırız. Dünyada Sanayi 4.0 hızla gelişiyor. Biz ise tesislerimizde 2018 sonunda yüzde 80 oranında, 2019'da da yüzde 100 oranında yani tamamen Sanayi 4.0'a geçeceğiz. Almanya'nın bile hedefi 2020'de Sanayi 4.0'a geçmek. Ama biz onlardan bile önce geçeceğiz" dedi."KABUĞUNUZA ÇEKİLMEYİN KENTE YATIRIM YAPIN"İzmir'i marka kent yapmak için çalışmak gerektiğini söyleyen Zorlu, "Maalesef şu anda kentin bir markası yok. Adeta bir doğu kenti gibi. Başta sanayi, turizm, tarım olmak üzere bir çok avantajınız var ama bunlar maalesef iyi değerlendiremedi. Ege bugün dünya cennetlerinden biri. Bundan 50 yıl önce sanayi dediğinizde İzmir, İstanbul'un ardından akla gelen ikinci kentti. Bugün ise çok gerilere düştü. Sanayide 4'üncü sıraya geriledi. Neden buraya düşüldüğü düşünülmeli. Eğer biz Vestel olarak bugün Türkiye'nin bir numaralı markası haline geldiysek bunu yeniliklerle, yatırımlarla yaptık. Sizler de kabuğunuza çekilmeden ülkeye inanıp kente yatırımlarınızı arttırın" diye konuştu."İKLİMİN SICAKLIĞI SİZİ GEVŞETMESİN"İşadamları ve sanayicilere yenilikleri yakından takip etme tavsiyesinde bulunan Zorlu, "Bizler sporcu gibiyiz ilk 3'e girenler hatta birinci olanların adı anılır. Bu nedenle sizler de İzmir'in sanayide birinci olması için çalışmalısınız. Onun için İzmirliler yatırıma ağırlık vermeli, daha fazla çalışmalı. Çünkü bu kentte tarım, turizm, iklim, tabiat var. Ama iklimin sıcaklığı sizi gevşetmesin. Yenilikleri de yakından takip edin" dedi. Türklerde yerli malından çok Avrupa'dan ithal malları kullanma merakı olduğunu ancak yerli malı kullanmaya özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Zorlu, şöyle konuştu:"Aldığınız her ithal ürün, üretildiği ülkeye döviz kazandırır. Bizim ürettiğimiz telefonun ithallerinden hiç bir farkı yok. Hanımlardan özellikle yerli malını kullanmalarını istiyorum. Çok yakında Türkiye'yi akıllı evlerle de donatacağız Elektriğinden, suyuna ve yiyeceğine kadar her aşamada uzaktan erişilebilir ve kontrol edilebilir evler olacak."YATIRIM YAPMAZSAK ANARŞİ ARTIRTürkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ancak iş dünyasının enseyi karartmadan çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Nazif Zorlu, "Bu ülke hepimizin gidecek başka yerimiz yok. Son günlerde gençler 'yurtdışına mı gitmek lazım' diye konuşuyor. Ben bunları gördükçe üzülüyorum. Bu ülke inanın son derece güzel bir ülke. Biz yolumuza devam etmeliyiz. Sizlerden isteğim şu; 'Doğuda anarşi var, şurada bu var' demeden kabuklarınıza çekilmeden çalışalım. Ben, siz, o yapmazsa kim yapacak bunları. İşsizlik yüzde 12'lere gelmiş. Bizim beyaz yaka dediğimiz alanda işsizlik yüzde 22'lerde. Bizler iş, yatırım yapmazsak bu evlatlarımız ne olacak. İşte o zaman anarşi daha da çoğalır. Bizi yatırım yaparsak ülke böyle kurtulur. Güçlü ülke yaratırsak yerimizi alırız" dedi.FOTOĞRAF