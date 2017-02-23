Zorlu Enerji’den Pakistan’a 200 MW daha güneş yatırımı

Ankara, 23 Şubat () - Zorlu Enerji, Pakistan’daki 100 MW’lık güneş enerjisi yatırımını, 200 MW’lık ikinci proje için imzaladığı niyet anlaşması ile büyütüyor.

Zorlu Enerji tarafından yapılan açıklamada, Zorlu Enerji’nin Pakistan’daki güneş enerjisi yatırımı niyet anlaşmasının Çankaya Köşkü’nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve her iki devlet yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Niyet anlaşmasında imzayı Zorlu Holding ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu attığı aktarılan açıklamada, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu’nun “Güneş alanındaki yatırımlarımızın artmasının, dost ve kardeş ülke Pakistan ile aramızdaki ekonomik ve toplumsal bağları daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz” dediği vurgulandı. Açıklamaya göre Ahmet Zorlu, şöyle dedi:

“Yurtdışında yenilenebilir enerji alanında ilk yatırımımızı yaptığımız ülke olan Pakistan’da geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olduğuna inandığımız güneş enerjisi alanında yatırımlarımızla büyümekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız ve Pakistan Hükümeti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji başvurusu olan 100 MW’lık güneş enerjisi anlaşmamıza güç verecek bu yeni yatırımımızla, Grubumuzun bölgedeki ticari alanını artırarak hedeflediğimiz büyümeye ulaşmayı ve Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırmayı planlıyoruz. Bu bakımdan iki anlaşmanın da her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.”

Zorlu Enerji, geçtiğimiz ay duyurduğu 100 MW kurulu gücündeki Quaid-e-Azam projesini bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyor. İmzalanan anlaşmayla Pakistan’ın ilk rüzgar enerji santralinin yatırımcısı olan Zorlu Enerji, daha önce imzaladığı 100 MW’lık güneş enerjisi yatırımına 200 MW’lık yeni bir proje daha ekliyor.