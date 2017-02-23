Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Zorlu Enerji’den Pakistan’a 200 MW daha güneş yatırımı

Ankara, 23 Şubat () - Zorlu Enerji, Pakistan’daki 100 MW’lık güneş enerjisi yatırımını, 200 MW’lık ikinci proje için imzaladığı niyet anlaşması ile büyütüyor. Zorlu Enerji tarafından yapılan açıklamada, Zorlu Enerji’nin...

Zorlu Enerji’den Pakistan’a 200 MW daha güneş yatırımı

Ankara, 23 Şubat () - Zorlu Enerji, Pakistan’daki 100 MW’lık güneş enerjisi yatırımını, 200 MW’lık ikinci proje için imzaladığı niyet anlaşması ile büyütüyor.

Zorlu Enerji tarafından yapılan açıklamada, Zorlu Enerji’nin Pakistan’daki güneş enerjisi yatırımı niyet anlaşmasının Çankaya Köşkü’nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve her iki devlet yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Niyet anlaşmasında imzayı Zorlu Holding ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu attığı aktarılan açıklamada, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu’nun “Güneş alanındaki yatırımlarımızın artmasının, dost ve kardeş ülke Pakistan ile aramızdaki ekonomik ve toplumsal bağları daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz” dediği vurgulandı. Açıklamaya göre Ahmet Zorlu, şöyle dedi:

“Yurtdışında yenilenebilir enerji alanında ilk yatırımımızı yaptığımız ülke olan Pakistan’da geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olduğuna inandığımız güneş enerjisi alanında yatırımlarımızla büyümekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız ve Pakistan Hükümeti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji başvurusu olan 100 MW’lık güneş enerjisi anlaşmamıza güç verecek bu yeni yatırımımızla, Grubumuzun bölgedeki ticari alanını artırarak hedeflediğimiz büyümeye ulaşmayı ve Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırmayı planlıyoruz. Bu bakımdan iki anlaşmanın da her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.” 

Zorlu Enerji, geçtiğimiz ay duyurduğu 100 MW kurulu gücündeki Quaid-e-Azam projesini bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyor. İmzalanan anlaşmayla Pakistan’ın ilk rüzgar enerji santralinin yatırımcısı olan Zorlu Enerji, daha önce imzaladığı 100 MW’lık güneş enerjisi yatırımına 200 MW’lık yeni bir proje daha ekliyor. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.