Zorlu Enerji Pakistan’da 100 MW’lik solar park kuruyor

İstanbul, 27 Ocak () - Zorlu Enerji, toplamda 1047 MW olan kurulu gücüne, Pakistan’da kuracağı 100 MW’lık Quaid-e-Azam Solar Park’ı ekliyor.

Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin en büyük yatırımcı şirketlerinden Zorlu Enerji, güneş enerjisi alanında yatırımlarına, Türkiye’den ilk ve tek güneş yatırımcısı olarak, Pakistan’ın Lahor kentinde gerçekleşen imza töreni ile 100 MW’lık bir solar park ekliyor. Pakistan Hükümeti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji başvurusu olma özelliği taşıyan bu yatırımla birlikte Zorlu Enerji’nin yurtdışında kurulu gücü 447 MW’a, toplam kurulu gücü ise 1147 MW’a ulaşacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, "Dost ülke Pakistan, yurtdışında yenilenebilir enerji alanında ilk yatırımımızı yaptığımız ülke olduğu için bizim için ayrı bir yere sahip. Enerji açığı yüksek olan Pakistan’da yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar önemli yatırımlara imza atmış bir şirket olarak, güneş enerjisi alanında yeni bir başlangıç yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz senelerde devreye aldığımız rüzgar santralimize bugün güneşi ekliyoruz. Rüzgar ve güneş başta olmak üzere farklı alanlarda özel yatırımlara imza atmak üzere çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Enerji alanında işbirliğine attığımız her adımda Pakistan’ın enerjide dışa bağımlılığı azalırken Türkiye, bölgede hedeflediği büyümeye biraz daha yaklaşıyor. Enerji alanındaki çalışmalar, iki ülke arasında kurulan tarihi dostluğu her anlaşma ile biraz daha perçinliyor.” dedi. Zorlu Enerji’nin Pakistan’da yatırıma devam edeceğini ve gidilecek daha çok yol olduğunu söyleyen Ak, “Grubumuzun bölgedeki ticari gücünü artırarak hedeflediğimiz büyümeye ulaşmayı ve Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırmayı planlıyoruz. Bu bakımdan Quaid-e-Azam Solar Park’ın her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmza töreninde konuşan Pencap Eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif ise tamamlanması 6 ay sürecek olan projeyle Pakistan’ın enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini belirterek “Türkiye ile Pakistan arasında atılan bu proje, Türkiye’nin ikinci enerji yatırımı olarak bizim için büyük önem arz ediyor” dedi.

Zorlu Enerj’nin daha önce Pakistan’da yaptığı yatırımlar kapsamında 2013 yılında hayata geçirdiği 56 MW’lık Jhimpir rüzgar santrali, Gold Standard ödülüne layık görülmüştü. Jhimpir Rüzgar santrali, Pakistan’ın ilk rüzgar santrali olma özelliğini taşımasının yanısıra, ülkenin dışa bağımlılığının azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dünya enerji piyasasında referans olan santral, yılda 159 milyon kWh elektrik üreterek 20 yıl boyunca yılda 350 bin hanenin aydınlanmasını sağlamak amacıyla çalışıyor.

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