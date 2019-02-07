Zonguldak'taki maden ocaklarında 20 bin istihdam hedefi

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yatırımlarıyla 5 yıl sonra toplamda 20 bin kişinin özel ve kuruma ait maden ocaklarında çalışabileceğini, kömür üretiminin de yıllık 6,5 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kurumun yatırımları ve geleceğe dönük projelerini anlattı. TTK'ya bağlı maden sahalarında kömür rezervinin 1 milyar 500 bin ton civarında olduğunu söyleyen Kazım Eroğlu, "Bizim yeraltında şu anda üretim yaptığımız alanların toplam uzunluğu 2 kilometre. 2019 yılı sonunda bahsettiğimiz alanın 700-800 metresini yarı mekanize veya tam mekanize üretim bandına getirmek istiyoruz. Şu andaki yaptığımız ihaleler bunu sonuçlandıracak mahiyette. 2021 yılına kadar, aldığımız işçiler ve emeklilik oranları bizi sıkıntıya sokmaz ise 2021 yılında 2 milyon 100 bin tonluk bir üretim hedefliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Kişi başına üretim şu anda 700 kilogram. Bunu, bin 200 ile bin 400 bandına çıkarmak istiyoruz." dedi.

Bağlık-İnağzı sahasında 136 milyon tonluk bir kömür rezervi olduğunu ifade eden Kazım Eroğlu, şöyle dedi:

"Burasının da ruhsatını böldük. Bunu da Bereket Enerji aldı. Buradaki öngörümüz yılda en az 2,5 milyon ton yıllık kömür üretimi ve en az 3 bin maden işçisi istihdamıdır. Bu 5 bine de çıkabilir. Bu ne zaman gerçekleşebilir dersek, burada paydaşların kendi aralarındaki çalışmalar var. Ancak şunu söyleyebiliriz. 5 yıldan önce burada kömür üretimi söz konusu değil."

20 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Kazım Eroğlu, maden sahalarında istihdam konusunda da büyük hamleler olacağını ifade etti. 20 bin kişinin Zonguldak'taki özel ve kuruma ait maden ocaklarında çalışabileceğini belirten Kazım Eroğlu, "İstihdam açısından biz TTK olarak yeraltı ve yerüstü işçilerimizle birlikte toplamda 10 bin istihdam ile devam ederiz. Bağlık-İnağzı sahamızı ve rödevanslı diğer sahalarımızı devreye koyduğumuzda 5 yıl sonra Zonguldak'ta toplamda sadece kömüre bağlı 20 bin kişilik bir istihdam söz konusu olur" diye konuştu.



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