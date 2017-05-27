Zonguldak SGK İl Müdürü: Anlaşmalı boşanmalarda kadınlar sömürülüyor

ZONGULDAK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erkin Avcı, ölen babalarının emekli maaşını alabilmek için anlaşmalı boşanıp eşleriyle birlikte yaşamaya devam eden kadınların, eşi öldüğünde evli olmadıkları için onun mirası ve ölüm aylığından yararlanamadıklarını söyledi.SGK İl Müdürü Erkin Avcı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008’den itibaren anlaşmalı boşanmalar ile ilgili denetim yapıldığını, ölen babasının maaşını alabilmek için boşanıp eşiyle birlikte yaşayan kadınlarla ilgili idari ve adli işlem yapıldığını belirtti. Anlaşmalı boşanmalarda kadınların sömürüldüğünü ifade eden Avcı, şöyle konuştu:"Kadın bilerek veya bilmeyerek eşinden boşanarak medeni kanun gereği eşinden olan miras hakkından da vazgeçmiş oluyor. Her halükarda bir kadın eğer eşinden boşanmış ise eşinin vefatı durumunda tamamen mağdur olmuş oluyor ve sömürülmüş oluyor. Sömürüldüğünü de ne zaman anlamış oluyor? Eşinin vefatı halinde anlıyor. Bakıyor ki, mirasıyla ilgili eşinin kardeşleriyle bölüşüm problemleri yaşıyor. Çünkü ölüm tarihinde mirası alabilecek statüde değil, birliktelikleri yok. Diğer taraftan eşinin 900 gün sigortası varsa eşinden ölüm aylığı ve daha yüksek ölüm aylığı alma hakkı var. Evlilik birliktelikleri olmadığı için o aylığı da alamıyor. Babadan kalan yüzde 25 aylığıyla devam etmek zorunda."Kadınların, günü kurtarma adına anlaşmalı boşanmalardan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Avcı, "Tüm bu riskleri alıp anlaşmalı boşanmaya devam ediyorsa bu defa biz gelen ihbarlar üzerinden araştırmalarımızı yapıyoruz. Muvazaalı bir boşanma var ise biz tespitini yapıyoruz, ödemiş olduğumuz aylıkların tamamını faiziyle birlikte geri istiyoruz ve yeni bir mağduriyet zaten oluşturmuş oluyoruz. Mühim olan doğruyu yapmak. Çünkü doğru yapılınca kadının geleceğe yönelik yatırımı daha fazla elinde oluyor. Ama usulsüz yollara yönelmiş olması kadının geleceği açısından geleceğinin sömürülmesi açısından önemli bir konu" dedi.

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