Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI

ZMO Genel Başkanı Güngör: Hayvan varlığı hızla azalıyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()-ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, son 35 yılda Türkiye'nin hayvan varlığının çok ciddi oranda azaldığını söyledi. Ülke hayvancılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ZMO Başkanı...

ZMO Genel Başkanı Güngör: Hayvan varlığı hızla azalıyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()-ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, son 35 yılda Türkiye'nin hayvan varlığının çok ciddi oranda azaldığını söyledi.
Ülke hayvancılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ZMO Başkanı Özden Güngör, "Kırmızı ette arz sıkıntısı, ithalat ile yeni bir boyuta taşındı. Ülkemiz sığır ithalatında rekor kırdı. Yaklaşık 4.5 milyar dolarlık canlı hayvan ve karkas et ithalatı yapılmasına rağmen et fiyatları düşmedi" dedi. Son 10 yılda yem maliyetlerinin arttığını, bu durumun hayvancılığa olumsuz etki yaptığını aktaran Özden Güngör, şunları kaydetti:
"Son 10-12 yılda etlik piliç yemi fiyatları yüzde 310, yumurta tavuğu yem fiyatları yüzde 320, süt yemi fiyatları yüzde 372 ve besi yemi fiyatları yüzde 385 oranında arttı. Son 35 yılda hayvan varlığımızda ciddi azalma meydana geldi. 16 milyon olan sığır varlığı bugün 14 milyona, 1 milyonu aşan manda sayısı ise 80 bine düştü. 49 milyon olan koyun varlığımız 19 milyona, 19 milyon olan keçi varlığımız da bugün 7 milyona düştü. Meralarda amaç dışı kullanımlar, tahribatlar ve azalmalar, mera hayvancılığına dayalı üretimi olumsuz yönde etkiledi."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55