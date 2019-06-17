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Ziraat Bankası’ndan enflasyona endeksli konut kredisi

İstanbul, 17 Haziran () - Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürününü kullanıma sundu. “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ile gelecek dönemde Ziraat Bankası,...

Ziraat Bankası’ndan enflasyona endeksli konut kredisi

İstanbul, 17 Haziran () - Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürününü kullanıma sundu.
“Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ile gelecek dönemde Ziraat Bankası, enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda müşterilerinin istedikleri zamanda ve uygun maliyetle ev sahibi olmalarını hedeflediğini açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamada, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürününün özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandığı belirtildi. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak ve kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullanım aşamasında seçilecek dönemlerde (altı veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek.
Ziraat Bankası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile;
- satın alınacak konutun yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecek,
- 120 aya kadar vade belirlenebilecek,
- erken kapama veya ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak,
- müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecek.”
Bu kapsamda banka, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranını 1-120 aya kadar vadede “TÜFE+0.19 (aylık) marj oranı” olarak belirledi.

 

 

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