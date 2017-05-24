İstanbul, 24 Mayıs () - BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğinde organize edilen, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey ödüllerinde bankalar kategorisinde Ziraat Bankası Türkiye’nin sosyal medyada en etkin bankası seçildi.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası’na ödül markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Brands marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri kategorisinde verildi.

Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ali Kırbaş sosyal medyanın, müşteri ve kitle iletişiminin anlık sağlandığı ve firmaların içerik, ürün ve hizmetlerini kullanıcıların erişimine eşzamanlı olarak sunabildikleri bir platform ve iletişimin yükselen yeni normali olduğunu dile getirdi. Bu anlamda sosyal medyanın ölçülebilir, değerlendirilebilir, müşteri ve marka arasındaki iletişimi sürekli kılan, müşterilerin markalara doğrudan ulaşabildiği, markaların da ürün ve hizmetlerine ilişkin en hızlı geri bildirim aldığı bir platform olduğunu dile getiren Kırbaş, “Sosyal medyanın gelecekte çok farklı formlarda karşımıza çıkacağı muhakkak, markaların gelişen ve değişen bu formlara ayak uydurması şart” dedi.

Ziraat Bankası olarak stratejilerini, ürün ve hizmetlere ilişkin içeriklerini sosyal medyanın sahip olduğu avantajları kullanarak müşterilerine ulaştırabilmek üzere geliştirdiklerini ifade eden Kırbaş, açıklamasında şöyle dedi:

“1.5 asrı aşan geçmişe sahip bir bankanın sektörün hemen her alanında lider olarak sürdüğü başarılarına, bizde ekip olarak sosyal medyada eşlik etmekten gurur duyuyoruz. Hem içerik üretme hem de bu içeriği yönetme sürecinde marka ve dijital ekiplerimizle dış kaynak kullanmaksızın bu seviyede başarılara imza atmak sosyal medyada da bir bankadan daha fazlası olduğumuzu göstermesi açısından önem arz etmektedir. Türkiye’nin sosyal medyada en etkin bankası ödülünü alarak, Bankamıza sosyal medyada da gösterilen ilginin de bu önemli ödülle tescillenmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bizi sosyal medyadan takip ederek etkileşim ve beğenileri ile her zaman destekleyen müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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