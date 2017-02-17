Ziraat Bankası'nın 2016 yılı net kârı 6.58 milyar lira

İstanbul, 17 Şubat () - Ziraat Bankası'nın net kârı 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27 dolayında artışla 6.58 milyar liraya yükseldi

Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 sonu itibarıyla bankanın kredileri bir önceki yıla göre yüzde 24.5 artışla 232.6 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde mevduat yüzde 20 artışla 223 milyar lira, özkaynaklar yüzde 22 artışla 38.4 milyar lira, aktif toplamı ise yüzde 18 artışla 357.8 milyar liraya yükseldi.

Bankanın 2016 sonuçlarını değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "2016 yılında konut kredilerinde yüzde 50 artış sağladık. Bu dönemde konut kredisinde sektörün gerçekleştirdiği büyümenin yarısını Ziraat Bankası yapmış bulunuyor. Bu trende devam ederek bu yılın Ocak ayında konut kredisi sektör büyümesinin yaklaşık yüzde 70’ini Ziraat Bankası gerçekleştirmiş durumda. 2017 yılında da girişimci ve bireysel kredilerdeki ivmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Bankanın ayrıca yurtdışı ağını genişletme çalışmalarına da işaret eden Aydın, "Gürcistan'da yurtdışı şube yoluyla sürdürdüğümüz bankacılık faaliyetlerimizi, iştirak bankaya dönüştürerek sürdürmek yolundaki girişimlerimizi sonuçlandırmak üzereyiz" dedi ve ekledi:

"Yeni kurulan iştirakimiz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Ziraat Finans Grubu olarak hem yurtdışındaki şube ve iştirak yapılanmamız hem de yurtiçindeki iştiraklerimizle bir finansal holding anlayışıyla, müşterilerimize yurtiçinde ve yurtdışında her türlü finansal hizmeti sunmak ana hedefimiz."

Tarım sektörünün yapısal sorunlarına çözüm bulmaya, sektörün finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Hüseyin Aydın “Girişimci bankacılık anlayışımız ile kobi bankacılığımızda, ürün, hizmet ve müşteri ilişki yönetimi çerçevesinde sektörden farklılaşma çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Aydın, “Müşteri portföy yönetim kabiliyetlerimizi geliştirmek suretiyle önemli mesafeler kat ettiğimiz mevduat tabanının geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması stratejisinin en az kredi yönetimi kadar önemli olduğu iş modelimizi uygulamayı sürdüreceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Mevduat, ana finansman kaynağımız olmaya devam edecek. Mevduat dışında özellikle yurtdışından fon temini kapsamında 2016 yılında vadesi gelen 1.1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi yenilerken 500 milyon dolar tutarında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası kuruluş ve bankalardan da kaynak teminine devam ediyoruz."

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