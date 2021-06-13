Ziraat Bankası'na Demirören Grubu'na Kredi sorusu!

Aydın Doğan'dan Hürriyet Medya Grubu ile Milleyet Gazetesini satın aldığı sırada Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğine dair iddialara ne Ziraat Bankası’ndan ne de Demirören grubundan açıklama geldi . AKP Parti yöneticilerinden konuya ilişkin açıklama yapılması çağrısına "ekonomiye zarar verir" diyerek tepki gösterdi.

Suç örgütü lideri Sedat Pekerr'in iddiasıyla gündeme gelmişti. Gazete Duvar’da Duvar Arkası'nda yer alan yazıda, "Sedat Peker, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan bir medya kuruluşunun alımı için kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediğini iddia etti. Bu iddianın üzerinden bir hafta geçti ancak ne Ziraat Bankası’ndan ne de Demirören grubundan bir açıklama geldi. Bu konuda muhalefetin Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önerisi de AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. AK Parti’den bu konuda açıklama yapılması çağrısına parti yöneticileri, “Ekonomiye zarar verir” diyerek tepki gösteriyor. Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin işlediğini, kişisel verileri koruma kanunu ve uluslararası sözleşmelere imza atıldığı hatırlatılarak, “Bankaların kime ne kadar kredi verdiğini nasıl sorar ve bunun açıklanmasını istersiniz. Tüm bankalar denetime tabidir ama bu istenen verileri açıklayamazsınız. Bunu yaparsanız ticari sır, özel hayatın gizliliği ihlal edilerek ekonomiye güveni sarsar, zarar verirsiniz” deniliyor." ifadesi kullanıldı.