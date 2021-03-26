Ziraat Bankası Genel Müdürü değişti, Vakıf ve Halk Bank'ta son durum!

Ekonomi piyasalarının gözü kamu bankalarında yaşanacak görev değişiminde olacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ta Genel Kurul düzenlenecek, yeni yönetimler görevi devralacak. Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

Piyasalarla ilgili günden her gün değişik noktalarda tartışmalara konu olurken,Ziraat Baknası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın görevini devretmesi gündem oldu. Bugün Halk ve Vakıfbank'ın Genel Kurullarının olması da gündemin ayrı bir konusu. Bu 2 banka da da yönetim değişiklikleri olacak mı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, piyasaların yakından takip ettiği gelişymeleri canıl yayında aktardı.



Faruk Erdem'in AHaber'de yaptığı konuya ilişkin açıklamaları şöyle:



"Bugün önemli bir gün. Kamu bankalarında genel kurullar yapılacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın zaten ayrılacağını dün akşam öğrendik.

Bugün de kendisi de ayrılacağını açıkladı zaten. Orada bir bayrak değişimi olacak. Vakıfbank ve Halkbank'ta da genel kurullarda yeni yönetimler gelecek, onları göreceğiz.



Bu arada sadece 3 kamu bankası değil, Türk Hava Yolları'nda da bir genel kurul yapılacak. Orada da bir görev değişimi olabilir. Genel kurulun kararıdır.

Tabi bu arada Borsa İstanbul'da da bir genel kurul var bugün saat 15.00 gibi. Hakan Atilla ayrılmıştı, onun yerine bir seçim yapılacak.

Kamu bankaları özellikle pandemi döneminde önemli bir işlev görmüştü. Taşın altına ellerini değil, gövdelerini koydular. Özel bankaları da arkalarından sürüklediler."

Türkiye Bankalar Birliği: "Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır"

Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden ayrılmasıyla birlikte Türkiye Bankalar Birliği başkanlığı da düştü. Konuyla ilgili Bankalar Birliği de yaszılı bir basın açıklaması yaptı. Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart'ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı.

TBB Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, "Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011'den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.