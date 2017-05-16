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Ziraat Bankası, “En İyi Data Analitiği Kullanımı” ödülünü kazandı

İstanbul, 16 Mayıs () - Ziraat Bankası, Retail Banker International tarafından Londra’da düzenlenen “2017 Global Retail Banking Awards” organizasyonunda “En İyi Data Analitiği Kullanımı” ödülünü kazandığı duyuruldu. Zİraat Bankası...

Ziraat Bankası, “En İyi Data Analitiği Kullanımı” ödülünü kazandı

İstanbul, 16 Mayıs () - Ziraat Bankası, Retail Banker International tarafından Londra’da düzenlenen “2017 Global Retail Banking Awards” organizasyonunda “En İyi Data Analitiği Kullanımı” ödülünü kazandığı duyuruldu.
Zİraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 200’den fazla katılımcı ile 25 ayrı kategoride gerçekleştirilen ödül etkinliğinde Ziraat Bankası, “Operasyonel Segmentasyon ve Hizmet Kalitesi Standardizasyonu” projesi  ile “Best Use Of Data Analytics” kategorisinde  ödüle layık görülürken, “ATM Lokasyon Belirleme” projesi ile de  “Best Service Innovation” kategorisinde finale kalmayı başardı.
Ziraat Bankası’nın, “En İyi Data Analitiği Kullanımı” alanında ödül kazandıran projesi ile şubelerinden hizmet alan müşterilerin bekleme sürelerinin düşürülmesi ve hizmet kalitesi standardizayonunun sağlanması hedeflendi.  Operasyonel Şube segmentasyonu ve yoğunluk tahminleme modelleri yaklaşımı ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Ziraat Bankası Şubelerinde standart süre üzerinde bekleyen müşteri sayısı, son üç aylık sürede yüzde 67 oranında azaltıldı. Böylece, Ziraat Bankası’nın şubelerinde müşterilerine hizmet verme süresinin ortalama 3.5 dakikaya düşürülmesi sağlandı.
Sahip olduğu yaklaşık 7 bin ATM’si ile Türkiye’nin en geniş ATM ağına sahip Ziraat Bankası aynı organizasyonda, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak en doğru ATM lokasyonunu tahminlediği bir diğer çalışması “ATM Lokasyon Belirleme Projesi” ile de Alior Bank, Bank of Ireland ve Royal Bank of Canada (RBC) ile birlikte  4 finalist banka arasına girmeyi başardı.

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