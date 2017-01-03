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2016 enflasyonu yüzde 8.53

Ziraat Bankası AYB'den 100 milyon euro kredi sağladı

İstanbul, 3 Ocak () - Ziraat Bankası, finansmana erişmekte güçlük yaşayan KOBİ’lerin finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 100 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya...

Ziraat Bankası AYB'den 100 milyon euro kredi sağladı

İstanbul, 3 Ocak () - Ziraat Bankası, finansmana erişmekte güçlük yaşayan KOBİ’lerin finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 100 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre ilk 3 yılı geri ödemesiz, toplam 8 yıl vadeli kredi, 200 milyon euroluk yeni kaynağın ilk dilimini oluşturuyor. İkinci dilime ilişkin anlaşma 2017 yılı içerisinde imzalanacak.

Belirtilen kredinin tamamının çekilmesiyle birlikte, 2012 yılından bu yana Ziraat Bankası’nın reel sektörün finansmanı için AYB’den sağladığı kaynak tutarı 800 milyon euroya ulaşacak.

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