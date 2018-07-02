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Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Bitkisel Üretim Faaliyetleri ve Destekleyici Hizmetler Meslek Komitesi, zeytin ağacı ihracat yasağının kaldırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yazı...

Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Bitkisel Üretim Faaliyetleri ve Destekleyici Hizmetler Meslek Komitesi, zeytin ağacı ihracat yasağının kaldırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.
ATSO'nun 1'inci Grup Bitkisel Üretim Faaliyetleri ve Destekleyici Hizmetler Meslek Komitesi, haziran ayı kararlarında, zeytin ağacı ihracatını yasaklayan kanunda düzenleme istedi. Yetişkin zeytin ağaçlarının süs bitkisi olarak ihraç edilmesi konulu meslek komitesinin kararı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yazı yazılması için ATSO Yönetim Kurulu'na gönderildi.
Alınan kararda, son yıllarda başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden, peyzaj uygulamalarında kullanmak için yetişkin zeytin ağacı talep edildiği belirtilerek, ülkemizde ilgili mevzuatlar gereği yetişkin zeytin ağaçlarının ihracatına müsaade edilmediği kaydedildi. İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi zeytin üretimi yapan ülkelerin zeytin ağacı ihracatından ciddi gelir elde ettiği belirtilerek, yabancı ülkelerin satın alma listelerinde diğer süs bitkileriyle zeytin ağacının birlikte olduğu, mevzuat nedeniyle zeytin ağacı talebi karşılanamadığından müşteri kaybı oluştuğu belirtildi.
Yaşlanan, ürün veriminden düşen veya herhangi bir inşaat nedeniyle yerinden köklenen zeytin ağaçlarının yakacak odun olarak kullanılmasının büyük servet kaybı olduğu vurgulandı. Kararda, yaşlı ve ürün kapasitesi düşen ağaçların saksıya alınarak, peyzaj ve süs bitkisi uygulamaları amacıyla ihraç edilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerektiği ifade edildi. Ülkemizde süs bitkileri sektörünün üretim ve ihracatı açısından son yıllarda büyük gelişim gösterdiği, ihracatta özellikle dış mekan süs bitkilerinin ön plana çıktığı vurgulanarak, yaşlanan ve ürün kapasitesi düşen yetişkin zeytin ağaçlarının süs bitkisi olarak ihracatının önünün açılması maksadıyla yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Öneride, zeytin ağacına yaş sınırlaması getirilerek, ihracatının yapılabilmesine olanak sağlanması istendi.

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