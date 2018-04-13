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Zeybekci: Türkiye'nin spekülasyona seyirci kalması beklenemez (2)

'YERİ GÖĞÜ İNLETİYORUZ, HEDEF DAHA İLERİSİ' Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Zeybekci, AK Parti kongrelerinin devam ettiğini belirterek, "Kongreler bizim için...

Zeybekci: Türkiye'nin spekülasyona seyirci kalması beklenemez (2)

'YERİ GÖĞÜ İNLETİYORUZ, HEDEF DAHA İLERİSİ'
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Zeybekci, AK Parti kongrelerinin devam ettiğini belirterek, "Kongreler bizim için bir dernektir, düğündür. İnşallah haziran sonu gibi de büyük kongremizi de yapacağız. Ondan sonra hedef artık seçimler. Bu seçimler Türk İslam coğrafyasının en önemli seçimleridir. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Bunu asla unutmayın ve bu çadırın direğini ayakta tutan da bir tek lider vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. 
Türkiye ekonomisini, ​dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın 5'inci büyük ekonomisi olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal'in İktisat Kongresi'nde söylediği 'Evet savaşları kazandık, düşmanı denize döktük, muzaffer olduk ama gerçek muzafferiyet, gerçek bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır' diye altını çizdiği muasır medeniyet yolculuğunda, Necip Fazıl Kısakürek'in dediği o 'tekerleğin tümseği aştığı' dönemi yaşıyoruz. Unutanlar vardır. Yüzde 7 bin faizi gördü bu memleket. 1 gecede 46 milyar doları, batırdıkları bankalardan aldılar götürdüler. Bu memlekette toplanan 100 liralık verginin 87'si faize gidiyordu ve devlet memurların maaşını IMF borcu ile ödüyordu. O günler ile bugünleri kıyaslayın. Anayasa kitapçığı atıldı diye bunlar oldu. Şimdi yeri göğü inletiyoruz. Hainlerin inlerinin dibine kadar giriyoruz. 15 Temmuz işgal girişimine rağmen Türkiye'nin performansını görüyorsunuz. Dünyada en iyi, en büyük ekonomi arasında, 2017'de bir numaralı büyüyen ülke. Karın ağrıları bu. Artık başı dik, alnı açık. IMF'nin kendi yayımladığı rapor, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi, Avrupa'nın 5'inci büyük ekonomisi. Hedef daha ilerisi. "
Ekonomi Bakanı Zeybekci'ye, konuşmasının ardından 'IYI' yazısı olan 'Kayı Boyu' amblemi hediye edildi.

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