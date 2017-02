Zeybekci: Merkez Bankası'nın döviz satarak piyasalara müdahalesi yanlış olur

'MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ SATARAK PİYASALARA MÜDAHALESİ YANLIŞ OLUR'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsası'ndaki imza törenin ardından, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni'nin düzenleneceği Hilton Oteli'ne geçip, bir basın toplantısı düzenledi. Daha önce de Merkez Bankası'nın döviz satarak döviz piyasalarına müdahale etmesinin yanlış olduğunu savunduklarını ve bugün haklı çıktıklarını belirten Zeybekci, 2017 yılının yeniden atılımın başlangıcı olacağını söyledi.



Ak Parti hükümeti olarak bugüne kadar ihracatçılara yönelik verilen tüm desteklerin kombinasyonlarını kullandıklarını kaydeden Zeybekci, "2017 yılı inşallah bizim için atılım yılının bir başlangıcı olacak. Dikkat ederseniz, 2016 ve 2017 yılında dünya ticareti ilk kez dünya büyümesinin altına indi. Dünya ticaretinin büyümesi yüzde 4'ler seviyesi, ekonomik büyüme de yüzde 2.5'lar ortasında gider. 2017'de de böyle bir beklentimiz var. Dünya ticaretindeki büyüme yüzde 1.5'lar seviyesine indi. Böyle bir ortamda, özellikle etrafımızdaki ateş çemberi coğrafyanın, Avrupa'daki ekonomilerde durgunluk, tüm bunların olduğu bir ortamda Türkiye'nin kendi iç piyasalarındaki durgunluğunu ihracatla aşma gibi bir fırsatı var" dedi.



Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Bakan Zeybekci, bugün gündeme gelen KDV ve ÖTV düzenlemesi, enflasyon rakamları ve kurlarla ilgili olarak şunları söyledi:



"Kurla ilgili rakamsal bir tahminde bulunmadık. Kurdaki bu spekülatif hareketin bir gerekçesinin olmadığını söyledik. Dolar karşısında tüm dünyadaki para birimleri değer kaybetti. Merkez Bankası'nın döviz satışı yaparak piyasalara müdahalesi asla başarılı olan bir yöntem değildi. Ben bu anlamda Merkez Bankası'nın son dönemdeki atmış olduğu adımları etkin buluyorum. Şu an itibariyle spekülatif hareketlerle bu tetiklemenin sürdürülemeyeceği anlaşılınca kendiliğinden bir noktaya gidecektir. Bu Türk Lirası'nın değersizliği üzerindeki algı değişecektir. Trump'un daha içine kapanık söylemleri, milli gelirlerinin yüzde 25'ini dış ticaretten sağlayan ABD ekonomisi için değerli dolar sürdürülebilir değildir. ABD Merkez Bankası için aşırı değerli dolar sürdürülebilir değildir. ABD Merkez Bankası faiz arttıramaz, arttırsa bile sürdürülebilir değil. Kurun enflasyona doğrudan geçişgenliği olduğu bir iki aylık bir dönem olacak. Ama ondan sonraki süreçte baz etkisi sıfırlanacaktır. Enflasyon kendisini kurdan kurtardıktan sonra istediğimiz seviyeye gelecektir."



'SERBEST BÖLGELER KANUNU MECLİSE GELİYOR'



Serbest bölgelerle ilgili bir soruya da yanıt veren Bakan Zeybekci, "Salı günü inşallah serbest bölgeler kanunu Mecliste görüşülmeye başlanacak. Meclisimizin takdiridir, onaylarsa bu hafta içinde çıkması planlanıyor. Serbest bölgelerle ilgili eksiklerimiz çoktu. Olumlu anlamda düzenlemelerimiz olacak. Aliağa ile ilgili bir ay içinde resmi olarak açılmasını da sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. İzmir farklı bir serbest bölgeye de kavuşacaktır. İzmir serbest bölgeler şehri olacak" dedi.

Bakan Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili de, "Gök kubbenin altında kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili söylenmedik söz kalmadı. Başkalarının bizimle ilgili ne söylediği değil, bizim ne yapacağımız önemli. Biz Türkiye olarak önümüzdeki süreçte durmaksızın ekonomiyle ilgili reformlara devam edeceğiz. Biz global bir ekonomiyiz. Onlar bizi eleştirdi demektense, gelecekle ilgili yapacaklarımıza odaklanmalıyız. Yatırım teşvik sistemiyle ilgili şu anda dünyada en iddialı ülkeyiz bunun da inşallah güzel sonuçlarını alcağız" diye konuştu.



İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI



Basın toplantısının ardından Bakan Zeybekci, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. 18 sektörden 54 ihracat şampiyonu firmaya ödüllerin verildiği törene; Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ak Parti ve CHP milletvekilleri, iş insanlarıyla davetliler katıldı.



'2016'DA BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI'



Türkiye için 2016'nın tarihe geçen bir yıl olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "Geçen yıl başımıza gelmeyen kalmadı. Gerek global, gerek siyasi ve diğer alanlarda dünyada yaşanabilecek olan her şeyin enleri yaşandı. Demokrasiler, ülkeler, siyaset teknik mühendislik bilimleri bütün hepsinin bir test yöntemi vardır, stres testi. Bu test muhtelif yöntemlerle yapılır ve genel kapasitenin yüzde 20 fazlasıyla yapılır. Türk demokrasisi ve Türk ekonomisi topyekün ve yüzde 200'lük bir stresle test edildi ve biz bunu 2016 yılında destana dönüştürdük" diye konuştu.



'ABD İLE AB 180 DERECE AYRIŞTI'



2012 Yılında başlayan süreçte ABD ile AB'nin 180 derece ayrıştığını savunan Bakan Zeybekci şunları söyledi:

"Bunun en çarpıcı dönemi de 2016'da yaşandı. ABD ve AB merkez bankası söylemleri tam ters söylemlerle yapılandı. Türkiye olarak biz bu konuda biraz ikircikli kaldık. 'ABD merkez bankası şunu dedi, bunu dedi' gibi söylemlerde bulunuldu. Ama biz Avrupa Birliği ile çok farklı bir yapıya sahibiz. Avrupa Birliği'nin politikalarından biz Şili, Malezya gibi değil, çok farklı etkileniyoruz onun için farklı düşünmek zorundayız. Maalesef bu görüşlerimizi en yakınımızdaki arkadaşlarımıza bile anlatmakta zorlandım. Ama sonuçta Ege'li olarak Egelilerin söyledikleri daha doğru çıktı. Ben Bakan olduktan bir süre sonra faizlere müdahale edilmeye çalışıldı. Döviz ve kura dokunulmaması gerektiğini söylemiştik. Yapacağımız en önemli yanlış Merkez Bankası olarak döviz satarak döviz piyasalarına müdahale etmek olur dedik. Maalesef o gün döviz satarak müdahale etmeye çalıştık. Böyle yapınca oyuna girmiş oluyorsunuz, bu da bizim yapmamamız gereken bir şeydi. Şimdi Merkez Bankası bu oyuna girmiyor."



'TÜRKİYE'DE ARTIK SİYASET DEĞİŞECEK'



Afrika'ya giden tüm ihraç ürünleriyle ilgili ihracatçılara üstü kapalı olarak bilgi veren Bakan Zeybekci, "Afrikaya'ya giden tüm ihraç ürünleri bundan sonra özel gidecek. Yüzde yüz özel gidecek. Ne demek istediğimi anladınız. Bunu daha kapalı bir ortamda tekrar paylaşmak isterim. Bu İzmir ihracatı için çok önemli. Afrika'nın tamamı için geçerli bu. İzmir bizim gözbebeğimiz. İzmir siyasetler üstü bir davadır. İzmir coğrafyası kentin serbest bölgeler şehri olmasına yatkın. Türkiye'de artık siyaset değişecek, yeni düzenleme herkesi uçlardan ortaya doğru toparlanma olacak. Siyasette ikili konsolidasyona gidilecek. Bundan sonra milletin takdiriyle, bundan sonra kim gelirse gelsin, yüzde 51'le gelecek. Seçimlere gidilirken de milletin yüreği titremeyecek. Bu mükemmel bir sistemidir, nasıl ki Meclis şu an referandum düzenliyorsa, hiç kimse merak etmesin, bu millet onu bir daha yapar. Ama düzelte düzelte gideceğiz" dedi. Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından Eximbank ile Leasing şirketleri arasında kredi anlaşması imzalandı. Programın son bölümünde, dereceye giren firmalara ödülleri Bakan Zeybekci, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından verildi.