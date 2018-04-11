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Zeybekçi: Kurdaki hareketler Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Kurdaki hareketler Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor” dedi ve Türkiye’de kamu ve özel sektörün 1 yıllık kısa vadeli yükümlülüklerinden daha fazla varlığı olduğunu...

Zeybekçi: Kurdaki hareketler Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Kurdaki hareketler Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor” dedi ve Türkiye’de kamu ve özel sektörün 1 yıllık kısa vadeli yükümlülüklerinden daha fazla varlığı olduğunu vurguladı.

Bloomberg HT kanalında canlı yayınlanan söyleşide Zeybekçi, “135 milyar lira yatırımın on katına kadar gidebileceğimiz alan görüyoruz” dedi ve hükümetin belirlenen alanlarda yatırımları desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Zeybekçi, Türkiye ekonomisinde bu yıl turizm gelirlerinin yüzde 35 artacağını belirttiği söyleşide şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kamu ve özel yükümlülükler değerlendirildiğinde,  1 yıllık kısa vadeli yükümlülüklerden daha fazla varlık var elimizde.

“Kurdaki hareket Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor.

“Bu sene yüzde 35 seviyesinde turizm gelirlerimiz artacak.

“Hizmet ihracatı gelirleri 52 milyar dolar olacak.

“Bütün bunlara bakınca döviz girişiyle ilgili de problem yok.

“Doğrudan yabancı yatırımlar artış trendinde.

“Kurla ilgili spekülatif hareketler Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor.

“Reel sektöre sesleniyorum, kimse endişe etmesin.

“Müdahale etmemek lazım. Kur bir noktada yerine oturacaktır.

“ABD maalesef dramatik şekilde korumacı politikalara eğiliyor. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması da aynı trend içinde. Bunu sürdürülebilir olarak görmüyorum.

“Türkiye Ekonomi olarak ABD ile ikili ticarette cari açık veriyoruz. 8.6 milyar dolar ihracat, 12 milyar dolar ithalatımız var. Cari açık veriyoruz. ABD Ticaret Bakanı ve temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu. Yakın bir gelecekte yüz yüze görüşmelerimiz olacak. Türkiye’nin hariç tutulması için elimiz sağlam. Türkiye ile ilgili ilave vergiler demir çelikte uygulama devam ederse, kasıt ve siyasi gerekçe ararız ve ona göre eylem alırız.

“Enflasyonla ilgili tarafımız şu: Enflasyonu oluşturan alanlara destek ve teşvik vermek.

“Gıda ve sebze meyve fiyatlarında görüyoruz. Etkin müdahalemiz olacak."

 

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