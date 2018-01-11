Zeybekci: KGF kredilerinde geri dönme oranı yüzde 98

İstanbul, 11 Ocak () - Ekonomi Muhabirleri (EMD) İzmir Şubesi üyeleri ile ile bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu belirterek, bu enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği şekilde kalıcı hale getireceklerini söyledi.

EMD üyesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Ege ekonomisinin bir uyanış içinde olduğunu, bölgenin ihracat ve teşvik belgesi kullanım rakamlarının ülke ortalamasının üzerinde arttığını belirtti.

İzmir'de serbest bölgelerin öne çıkması konusunda çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Zeybekci, "Bir şehrin bir şeyle öne çıkması lazım. İzmir'in de serbest bölgeler konusunda öne çıkması için misyon biçtik. Ege Serbest Bölgesi tek başına 1980 yılındaki Türkiye'nin ihracatını yapar hale geldi. Burada 21 bin 158 kişi çalışıyor. Hedefimiz İzmir'deki serbest bölgelerde 60 bin kişinin çalışması. Bunun için Serbest Bölgeler Kanunu'nu değiştirdik” dedi.

Zeytine verilen destekler

Bakan Zeybekci, bir gazetecinin "Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılabileceği konusundaki değerlendirmelerin zeytin üreticilerinin tepkisine neden olduğunu" söylemesi üzerine Türkiye'de zeytin sektörünü kendilerinden daha çok düşünen kimsenin olmadığını, son 15 yılda gelinen noktanın ortada olduğunu vurguladı.

Zeytine verilen desteklerle ağaç sayısını iki katına çıkardıklarının altını çizen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Kendimize yeten zeytin ve zeytinyağı kapasitemiz var. Yaklaşık olarak 250-300 bin ton arasında zeytinyağı üretiyoruz. Tunus'ta 2006 yılında imzalamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra biz Tunus'a bir milyar dolar ihracat, 200 milyon dolar da ithalat yapıyoruz. STA bize artı yazmış. Bundan dolayı çok rahatsızlar. Temmuz ayında gittik. Tunus'tan alabileceğimiz tek ürün yok ortada. Fosfat alıyoruz. Gübre sanayinde kullanmak üzere. Bizim iyi niyetli bir şekilde 'sizden ithalatı artırıyoruz' dememiz lazım. Bunun için de size dünyada kimseye vermediğimiz bir imtiyaz verelim, üç bin tonu geçmemek üzere ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yani Türkiye'de kullanmamak, ihraç etmek şartıyla sizden zeytinyağı alalım dedik. Bu da orada siyasi anlamda karşılık buldu”

"Artık seçim ekonomileri uygulanmıyor, uygulanamaz”

Bakan Zeybekci, bir gazetecinin "2019'da yapılacak seçimlerin bütçe performansında bir değişim yaratıp yaratmayacağı" yönündeki sorusuna ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile artık belirsizliğin ortadan kalktığını, öngörülebilir, sürdürebilir, beş yıl kesintisiz güçlü iktidarların söz konusu olacağına dikkati çekti.

Siyaset alanındaki belirsizliklerin ekonomiyi etkilemesinin de önünün artık kapandığını bildiren Zeybekci, "Koalisyon mu olacak, tek başına iktidar mı olacak, kim kiminle ne yapacak... Artık böyle bir tartışma yok. Bizim 2017 yılı bütçe performansımıza bakın. Muhtemelen bütçe açığında yüzde iki hedef koymuş olmamıza rağmen bu yüzde 1.5'ler seviyesine inecek. Bütçe açığı anlamında da dünyadaki itibarlı performanslardandır. 2017'de seçim yapmadık mı? 2016'da devasa bir işgal girişimiyle karşılaştık. Terörün her türlüsünün yaşandığı bir dönemden geçtik. Artık seçim ekonomileri uygulanmıyor ve uygulanamaz. Ekonomimizde çok net kararlar alındı. Bütçe açığı hedefimiz, cari açık hedefimiz, büyüme hedefimiz belli" dedi.

KGF enstürmanları kalıcı hale geliyor

Bakan Zeybekci, "KGF teminatlı kredilerde yeni açılımlar yapılıp yapılmayacağı" konusundaki bir soru üzerine ise bu kredilerin 2017'de Türkiye'nin büyümesini tetiklemesi anlamında etkili olduğuna işaret etti.

KGF teminatla kredilerle 210 milyar liralık bir büyüklüğün piyasaya sunulduğunu, geri ödemelerin de başladığını aktaran Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek. Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. Geçici bir enstrüman değil kalıcı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzenlemeyle artık KOBİ'lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz."

KDV yüklerinin giderilmesi için çalışma

Son dönemde hükümetin ihracata çok büyük destek verdiğini, bu konuda Maliye Bakanlığı'na özel olarak teşekkür ettiğini dile getiren Zeybekci, ihracatçının KDV yüklerinin giderilmesi için de bir çalışma yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son TİM ile yaptığımız toplantıda KDV ile ilgili gündeme gelen, ihracatçıların KDV maliyetini ve stokunu taşıması, iadelerin gecikmesi ve KDV oranı farkları sebebiyle ihracatçının üzerindeki yüklerin düzenlenmesi konularıyla ilgili çalışıyoruz, inşallah bir iki ay içinde sorun çözülecek. Burada Maliye Bakanlığı tarafında bir çalışma yapılıyor. Ama hedef kesin çözüm."

“İşsiz gazeteci sayısı çalışan gazeteci sayısını geçti”

EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ise Türkiye, “2017 yılında 157.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1'lik büyüme rakamına ulaştı. 2017 yılında ekonomimizin yüzde 6.5-7 büyüme gerçekleştirdiği ilerleyen günlerde açıklanacak. Ancak, basın çalışanları olarak ekonomideki bu büyümeden payımıza düşeni tam olarak alabildiğimizi söylememiz güç. Gazetecilik mesleği çetin bir süreçten geçiyor. Bugün Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin 146 üyesinin sadece 51 tanesi Gazetecilik mesleğini yaparak evine ekmek götürebiliyor. Şu anda 52 üyemiz ise farklı mesleklerde çalışmak durumunda ya da işsiz. Gazetecilik yapamayan üye sayımız, Gazetecilik yapan üye sayımızı geçmiş durumda. 46 üyemiz ise Kurumsal İletişim sektöründe çalışıyor” dedi.

İzmir'de sanayicinin, iş adamının, ihracatçının sesini, yatırımını duyuracak mecraların giderek azaldığını dile getiren Demircan, “Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de yerel TV kanalının olmamasının üzüntü verici olduğunu dile getirdi.