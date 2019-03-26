ZEW: Çin ekonomik beklenti göstergesi Mart’ta 11.5 puan artışla eksi 25 puan oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Çin ekonomik beklenti göstergesinin Şubat ayındaki eksi 13.5 puan düzeyinden Mart’ta 11.5 puan artışla eksi 25 puana yükseldiğini duyurdu.

ZEW verilerinde, Çin’de ekonomik beklentinin kötüleştiği görülürken, ZEW araştırmacısı Dr. Michael Schroeder şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzmanların beklentileri, Ulusal Halk Kongresi’nde alınan kararları yansıtıyor. Uzmanlar, devlet harcamaları ile iç ve dış borçlanmada daha fazla artış görmek istiyor. Planlı para politikaları ise borsa fiyatlarında önceden beklenen artışı ortaya koyuyor.”