Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

ZEW - Almanya ekonomik güveni Mayıs’ta zayıfladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya’da ekonomik güvenin, mevcut küresel ticari anlaşmazlıkların etkisiyle Mayıs ayında, bir önceki aya göre 5.2 puan düşüşle eksi 2.1 puana gerilediğini...

ZEW - Almanya ekonomik güveni Mayıs’ta zayıfladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya’da ekonomik güvenin, mevcut küresel ticari anlaşmazlıkların etkisiyle Mayıs ayında, bir önceki aya göre 5.2 puan düşüşle eksi 2.1 puana gerilediğini duyurdu.
ZEW Başkanı Achim Wambach, söz konusu verile ilgili şu yorumu yaptı:
“ZEW Ekonomik Güven Endeksi’ndeki düşüş, finansal piyasa uzmanlarının gelecek altı aylık dönemde Almanya ekonomik büyümesinin sınırlı olmasını beklediğini gösteriyor. ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar, Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı için önemli bir etken olan araba ihracatı üzerindeki belirsizliği artırıyor.”
ZEW’in yanında Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya tüketici fiyatlarının Mart’ta aylık bazda yüzde 1.0, yıllık bazda da yüzde 2.0 yükseldiğini ortaya koydu.
Destatis’e göre harmonize tüketici fiyatları endeksi, Mart ayında beklentilere paralel olarak artarken, Nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre enerji fiyatları yüzde 4.6, gıda fiyatları da yüzde 0.8 yükseldi. Veriler ayrıca, Nisan ayında mal fiyatlarının yıllık yüzde 1.8, hizmet fiyatlarının da yıllık yüzde 2.1 yükseldiğini ortaya koydu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328