ZEW - Almanya ekonomik güveni Mayıs’ta zayıfladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya’da ekonomik güvenin, mevcut küresel ticari anlaşmazlıkların etkisiyle Mayıs ayında, bir önceki aya göre 5.2 puan düşüşle eksi 2.1 puana gerilediğini duyurdu.

ZEW Başkanı Achim Wambach, söz konusu verile ilgili şu yorumu yaptı:

“ZEW Ekonomik Güven Endeksi’ndeki düşüş, finansal piyasa uzmanlarının gelecek altı aylık dönemde Almanya ekonomik büyümesinin sınırlı olmasını beklediğini gösteriyor. ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar, Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı için önemli bir etken olan araba ihracatı üzerindeki belirsizliği artırıyor.”

ZEW’in yanında Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya tüketici fiyatlarının Mart’ta aylık bazda yüzde 1.0, yıllık bazda da yüzde 2.0 yükseldiğini ortaya koydu.

Destatis’e göre harmonize tüketici fiyatları endeksi, Mart ayında beklentilere paralel olarak artarken, Nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre enerji fiyatları yüzde 4.6, gıda fiyatları da yüzde 0.8 yükseldi. Veriler ayrıca, Nisan ayında mal fiyatlarının yıllık yüzde 1.8, hizmet fiyatlarının da yıllık yüzde 2.1 yükseldiğini ortaya koydu.