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Zanganeh: Küresel petrol piyasaları normalleşmeye başladı
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, küresel petrol piyasalarının, Saudi Aramco’ya düzenlenen Eylül ayındaki drone saldırısı sonrasında, normalleşmeye başladığını söyledi. Zanganeh, Rusya Enerji Haftası için ziyaret ettiği Moskova’da,...
EKONOMİ 02.10.2019, 11:41
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, küresel petrol piyasalarının, Saudi Aramco’ya düzenlenen Eylül ayındaki drone saldırısı sonrasında, normalleşmeye başladığını söyledi.
Zanganeh, Rusya Enerji Haftası için ziyaret ettiği Moskova’da, “Basra Körfezi’nin güvenliği, istikrar ve bölgede barış için için çalışıyoruz” dedi.
Saudi Aramco daha önce üretimin tam kapasite çalıştığını açıklamıştı.
Zanganeh, Rusya Enerji Haftası için ziyaret ettiği Moskova’da, “Basra Körfezi’nin güvenliği, istikrar ve bölgede barış için için çalışıyoruz” dedi.
Saudi Aramco daha önce üretimin tam kapasite çalıştığını açıklamıştı.
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