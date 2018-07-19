Z. Altan Elmas: Kampanyamız başarılı oldu

Türkiye genelinde Haziran ayında 119 bin 413 adet konut satışının gerçekleştiğini belirten KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Haziran ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında bir yükseliş gözlendi. Bu artışta, KONUTDER olarak, GYODER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 'Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyası etkili oldu. Konut alıcısı ve yatırımcılar, yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunduğumuz yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı" dedi.

“BANKALAR FAİZİ YÜZDE 1’İN ALTINA DÜŞÜRMELİ”

İpotekli satışlarda 47 bin 648 konut satışı ile 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 35 oranında artış yaşandığını dile getiren Elmas, "Bir önceki Mayıs ayı ipotekli satışlarıyla karşılaştırdığımızda yüzde 29’luk bir artış, birinci el satışlarında da yaklaşık yüzde 3’lük bir artış söz konusu. İstanbul’da da ipotekli satışlarda bir önceki Mayıs ayı ile karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 28’lik bir artış, birinci elde de yaklaşık yüzde 8’lik artış gerçekleşti. Faizler psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına inince ev alma talebini erteleyen vatandaşların ve yatırımcıların harekete geçtiğini bu yaptığımız kampanyayla beraber bir kez daha görmüş olduk. Kamu ve özel bankalar elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına muhakkak çekmelidirler" diye konuştu.

“2018’DE YABANCIYA SATIŞTA REKOR BEKLİYORUZ”

Yabancıya konut satışının artarak devam ettiğini belirten Elmas, "2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 7 oranında artış ile 2 bin 60 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Ülkemize çok ciddi döviz girdisi sağlayan yabancıya konut satışını artırmamız şart. Yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyor. Gayrimenkul sektörü olarak bizler bu rakamın 300 bin dolar civarına düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.