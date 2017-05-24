Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Nurten Öztürk'e 'Son 10 yılın en girişimci iş kadını' ödülü

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ü son 10 yılın en girişimci iş kadını ve yılın annesi seçti. Öztürk, akaryakıt sektörüne şirket kurucusu ve yöneticisi olarak giren ilk kadın olduğunu, çalışan kadın sayısını arttırmak için de sürekli çalıştığını söyledi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğrencilerinin dönem ödevi ve bitirme tezi olarak başarı öyküsünü araştırdığı OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ü, 'Son 10 Yılın En Girişimci İş Kadını' ödülüne layık buldu. Düzenlenen törende, 3 çocuk ve 4 torun sahibi olan Öztürk'e ayrıca 'Yılın annesi' ödülü de verildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve fakülte dekanlarının da katıldığı 'Girişimcilik ve Kadın' konulu konferans, OPET Bilinçli Toplum Projelerini anlatan film gösterimiyle başladı. Öğrencilerin Nurten Öztürk tarafından yazılan şiirleri okumasının ardından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Şakir İşleyen, 'Neden Nurten Öztürk?' başlıklı bir konuşma yaptı.OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ise yıllarca severek yaptığı öğretmenlik mesleğinden hiç vazgeçemediğini ve iş hayatında da bir öğretmen gibi davrandığını söyledi. Öztürk, "Ülkemizde akaryakıt sektörüne şirket kurucusu ve yöneticisi olarak giren ilk kadın olarak sürekli çalışan kadın sayısını arttırmaya, kadınları eşi ile omuz omuza çalışabilmesi için yüreklendirmeye çalıştım. Aracın ve paranın yerine, aracın ve paranın sahibi insanı merkeze koydum. İnsanı tanımak ve empati yapabilmek, iyi bir insan ve yönetici olmayı kolaylaştırır. Sektördeki hizmet anlayışının değişmesine neden olduğumu söylüyorlar. Takdirleri için teşekkür ediyorum. Doğasında üretkenlik, yaratıcılık, iletişim becerisi, duygusallık, sahip olma, koruma ve yöneticilik yeteneğine sahip olan kadının fırsat verildiğinde tüm dünyayı etkileyecek büyük işler başaracağına inanıyorum" dedi.

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