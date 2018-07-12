Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Baraj inşaatında beton dolgu işlemine başlandı.

Yusufeli'de yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. Yusufeli'de, ilçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. DSİ yetkilileri baraj inşaatında beton dolguya başlandığını duyurdu. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, kazı çalışmaları tamamlanan Yusufeli Barajı'nın, gövde beton dolgu imalatına başlandığını belirterek, "Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Barajın temelden yüksekliği 275 metre olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajıdır" dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014 tarihinde başlandığını da hatırlatan Acu, "Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmaları yapılırken, 75-80 derecelik dik topoğrafyada 485 metreyi bulan kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 440 temel kotunda temel teslimi yapılmıştır. Bugün itibarı ile artık Yusufeli Barajı'nın gövdesinin yapım aşamasına gelinmiştir. 4 milyon metreküp gövde betonunun başlangıcındayız. 440 metre kotundan 715 metre kotuna yükselecek olan baraj gövdesi 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı olacaktır" diye konuştu.

4 MİLYON METREKÜP BETON DÖKÜLECEK

Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olduğuna dikkat çeken Acu, şöyle dedi:

"Yusufeli Barajı'nın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir. Barajın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. 4 milyon metreküp beton ile her biri 120 metrekare, 5 katlı, 10 bin konut yapılabilir. Yusufeli Barajı'nın tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı da karşılanacaktır. Yaptığımız iş programında günde 7 bin metreküp beton dökmeyi hedefliyoruz. Bu kapasite de ülkemizde bir ilk olacaktır. Gövde betonu için tüm tesisleri hazır hale getirdik. Bu tesisler kırma ve eleme tesisleri, agrega siloları, beton santralleri, iletim batları, ön ve art soğutma sistemleri olup yaklaşık 2,5 yıl boyunca kesintisiz bir beton dökümü için hazırlanmıştır."

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında, 275 metre temelden yüksekliği ile Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.



FOTOĞRAFLI