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Yurttaş: Elektrik kaynaklı hastane yangınlarının önüne geçilebilir

BURSA () - Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, son zamanlarda Bursa’da sıkça görülen hastane yangınlarına dikkat çekerek, “İnsanlarımızın sağlığına kavuşması için...

Yurttaş: Elektrik kaynaklı hastane yangınlarının önüne geçilebilir

BURSA () - Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, son zamanlarda Bursa’da sıkça görülen hastane yangınlarına dikkat çekerek, “İnsanlarımızın sağlığına kavuşması için tedavi gördükleri hastanelerde elektrik kaynaklı yangınlar nedeniyle tehlike yaşamalarının önüne geçilmelidir ki geçilebilir. Yüzde 100 yerli ve milli ürünümüz olan Trimbox elektrik yangını, yıldırım düşmesi, trafo patlaması gibi durumları engellemektedir ve 10 yıldır kullanıldığı hiçbir alanda elektrik kaynaklı yangın çıkmamıştır” dedi.

Elektriğin olduğu her yerde her an tehlike olabileceğini, ama gerekli önlemlerin alınmasıyla bu tehlike ve risklerin bertaraf edilebileceğine dikkatleri çeken Yurttaş, “Her şeyden önce okul, hastane gibi kamu binalarının projelendirilme ve yapım aşamasında yönetmeliklere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Yönetmeliklere göre elektrik yangınlarına karşı bazı cihazların kullanılması zorunlu olmasına rağmen bazen bu yerine getirilememektedir” diye konuştu.

"HASTANE VE OKULLARDA DAHA DİKKATLİ OLUNMALI"

Özellikle elektrikli cihazların yoğun olarak kullanıldığı hastanelerde daha dikkatli olunmasının altını çizen Yurttaş, “Geçtiğimiz yıllarda Bursa’da bir hastanemizde yine elektrik kaynaklı bir yangında beş vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Bu elim olay hafızalardan silinmemişken son zamanlarda iki hastanemizde daha ister havalandırma ve soğutma sistemlerinden, isterse kullanılan cihazlardan olsun elektrik kaynaklı yangınların yaşanmış olması düşündürücüdür. Hastaneler ve okullar gibi kamu binalarında bu konu üzerinde hassasiyetle durulmalıdır” ifadelerini konuştu.

"50 OKULA 500 ADET TRİMBOX CİHAZI TAKMAYA BAŞLADIK"

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) olarak Bursa Valiliği ile yaptıkları protokolü hatırlatan ve okulları yangından korumak üzere 50 okula 500 adet Trimbox cihazı takmaya başladıklarını belirten Yurttaş, benzeri bir çalışmayı sağlık kurumlarıyla da yapmaya hazır olduklarını ifade etti. 

"TRİMBOX'IN KULLANILDIĞI ALANLARDA 10 YILDIR ELEKTRİK KAYNAKLI YANGIN ÇIKMADI"

Trimbox'ın 10 yıldır kullanıldığı ev ve işyerlerinde elektrik kaynaklı yangın çıkmadığını vurgulayan Yurttaş, "Trimbox 10 yıldır ev ve iş yerlerinde kullanılmaktadır ve kullanıldığı hiçbir alanda elektrik kaynaklı yangın çıkmamıştır. Trimbox elektrik yangını, yıldırım düşmesi, trafo patlaması gibi durumları engellemektedir. Trimbox elektronik bir karttır, 72 ülkeye ihraç edilmektedir. Ürün yüzde 100 yerli ve millidir. Trimbox ,Aselsan’da, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beştepe'de, TOKİ’lerde, Tofaş, Fiat, Arçelik fabrikalarında, TRT ve mobese kameraları gibi bir çok alanda hali hazırda kullanılmaktadır" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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