Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)

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İstanbul, 3 Mayıs () - Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında yüzde 2.98 arttı, yıllık yurt içi üretici enflasyonu yüzde 30.12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32.24 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 3.45, imalat sanayi sektöründe yüzde 2.86, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4.96 ve su temini sektöründe yüzde 0.36 artış oldu.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 17.12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8.83 ile tütün ürünleri, yüzde 7.4 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içecekler yüzde 0.86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,29 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Nisan ayında aylık ve yıllık en fazla artış sırasıyla yüzde 5.29 ve yüzde 47.55 ile enerjide gerçekleşti. (Grafik&Tablo)