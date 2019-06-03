Yurtiçi üretici fiyatları Mayıs’ta yüzde 2.67 arttı

İstanbul, 3 Haziran () - Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında yüzde 2.67 arttı, yıllık yurt içi üretici enflasyonu yüzde 28.71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32.85 yükseldi.