Yurtiçi üretici fiyatları Mayıs’ta yüzde 2.67 arttı (2)

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İstanbul, 3 Haziran () - Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında yüzde 2.67 arttı, yıllık yurt içi üretici enflasyonu yüzde 28.71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32.85 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2.87, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1.0 ve su temini sektöründe yüzde 2.51 artış oldu.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10.27 ile tütün ürünleri, yüzde 7.08 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6.57 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya yüzde 3.05, su temini yüzde 2.51 ve giiyim eşyası yüzde 0.48 ile ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış yüzde 39 ile enerjide gerçekleşti. (Grafik&Tablo)