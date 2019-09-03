Yurtiçi üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.59 düştü, yıllık artış yüzde 13.45 (2)

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.59 düşerken, yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 21.66’dan yüzde 13.45 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Ağustos ayında, yurt içi üretici fiyatları geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 30.51 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri;

- madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.71,

- elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4.33,

- su temini sektöründe yüzde 1.35 artış,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 1.01 düşüş görüldü.

Ağustos’ta geçen aya göre en fazla düşüş; yüzde 7.74 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1.94 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler ve yüzde 1.94 ile ana metallerde görüldü. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 38.27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 4.33 ve metal cevherleri yüzde 2.50 ile geçen aya göre endekslerinin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ağustos ayında aylık en fazla düşüş yüzde 0.89 düşüş ile ara malında gerçekleşti. (Grafik&Tablo)