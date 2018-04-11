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Yurtdışından postayla gelen eşyada vergi muafiyeti 22 euroya indirildi

İstanbul, 11 Nisan () - Türkiye dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirtilen kişisel kullanıma özgü eşyada daha önce "30 euro" olan gümrük vergisi muafiyeti "22 euroya" düşürüldü. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan...

Yurtdışından postayla gelen eşyada vergi muafiyeti 22 euroya indirildi

İstanbul, 11 Nisan () - Türkiye dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirtilen kişisel kullanıma özgü eşyada daha önce "30 euro" olan gümrük vergisi muafiyeti "22 euroya" düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, "Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 euroyu geçmeyen eşya ile 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır" denildi.
Kararda ayrıca, değeri 1,500 euroyu geçmemek koşuluyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 22 euroyu, kitap için 150 euroyu aşan eşyanın değeri üzerinden; kitap ve benzeri basılı yayın için yüzde 8.0, özel tüketim vergisine tabi eşya için de yüzde 20 tek ve maktu vergi alınacağı belirtildi.
Kamu kuruluşlarına, kütüphane, müze, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap ve benzeri basılı yayına bu kapsamda muafiyet tanıyan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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