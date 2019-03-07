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Yurtdışında yerleşik yatırımcı DİBS sattı, hisse aldı

İstanbul, 7 Mart () - Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, 25 Şubat - 1 Mart haftasında devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senetlerinde net alıcı oldular. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik...

Yurtdışında yerleşik yatırımcı DİBS sattı, hisse aldı

İstanbul, 7 Mart () - Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, 25 Şubat - 1 Mart haftasında devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senetlerinde net alıcı oldular.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 25 Şubat - 1 Mart haftasında 50.9 milyon dolar azaldı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü ise aynı haftada 198.7 milyon dolar arttı.

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