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Yurt içi üretici fiyatları Ekim'de yüzde 0.17 arttı, yıllık artış yüzde 1.70
Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 arttı ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1.70 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki...
EKONOMİ 04.11.2019, 10:07
Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 arttı ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1.70 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki 10 aylık artış yüzde 6.71 ve yıllık artış da yüzde 1.70 düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki 10 aylık artış yüzde 6.71 ve yıllık artış da yüzde 1.70 düzeyinde gerçekleşti.
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