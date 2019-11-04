Yurt içi üretici fiyatları Ekim'de yüzde 0.17 arttı, yıllık artış yüzde 1.70 (2)

Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 arttı ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1.70 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları 10 ayda yüzde 6.71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri;

- madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.32,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 0.03, elektrik,

- gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1.35,

- su temini sektöründe yüzde 0,96 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış;

- yüzde 9.59 ile ham petrol ve doğal gaz,

- yüzde 2.62 ile diğer ulaşım araçları,

- yüzde 2.47 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ana metaller yüzde 2.21, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1.26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0.34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ekim ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti. (Grafik - Tablo)