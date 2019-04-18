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Yurt dışında yerleşik yatırımcılar DİBS sattı, hisse aldı

İstanbul, 18 Nisan () - Yurt dışında yerleşik yatırımcılar 12 Nisan'da biten haftada, devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senedinde de net alıcı oldular. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik...

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar DİBS sattı, hisse aldı

İstanbul, 18 Nisan () - Yurt dışında yerleşik yatırımcılar 12 Nisan'da biten haftada, devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senedinde de net alıcı oldular.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 8-12 Nisan haftasında 131.8 milyon dolar azalarak art arda üçüncü haftada da düşmüş oldu. Bu dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 14 milyar 151.7 milyon dolara geriledi.
Buna karşılık, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise art arda iki hafta azaldıktan sonra, geçen hafta 153.4 milyon dolar arttı ve 29 milyar 265.7 milyar dolar oldu.

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