Yurt dışı yerleşiklerin portföyü 466.4 milyon dolar azaldı

İstanbul, 26 Temmuz () - Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki, Türkiye'deki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyleri bir haftada toplam 466.4 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 20 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 256.4 milyon dolar, hisse portföyü de aynı dönemde net 210 milyon dolar azaldı.

Böylece, yurt dışında yerleşiklerin DiBS stok miktarı 20.5 milyar dolar oldu. DiBS stok miktarı önceki hafta 20,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı da 32.5 milyar dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 31.6 milyar dolar düzeyindeydi.