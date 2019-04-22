İstanbul, 22 Nisan () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Mart ayında, aylık yüzde 3.44, yıllık yüzde 32.24 arttı.
Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24
İstanbul, 22 Nisan () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Mart ayında, aylık yüzde 3.44, yıllık yüzde 32.24 arttı.
22 Nisan 2019 Pazartesi 10:03
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