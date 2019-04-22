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Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 22 Nisan () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Mart ayında, aylık yüzde 3.44,...

Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 22 Nisan () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Mart ayında, aylık yüzde 3.44, yıllık yüzde 32.24 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Mart ayında aylık bazda yüzde 3.44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39.82 arttı.
TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektöründe bir önceki aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5.24 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 3.40 artış görüldü.
Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 11.34 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6.89 ile metal cevherleri ve yüzde 4.63 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler sektöründe görüldü.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mart ayında en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış da dayanıklı tüketim mallarında görüldü. (Grafik ve Tablo)

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