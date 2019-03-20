Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Yurt dışı üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 30.71 arttı

İstanbul, 20 Mart () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında, aylık yüzde 1.79 düşerken, yıllık yüzde...

Yurt dışı üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 30.71 arttı

İstanbul, 20 Mart () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında, aylık yüzde 1.79 düşerken, yıllık yüzde 30.71 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Şubat ayında aylık bazda yüzde 1.79 gerilerken, Aralık ayına göre yüzde 0.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38.72 arttı.
TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektöründe bir önceki aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.38 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 1.8 düşüş görüldü.
Bir önceki aya göre tek artış yüzde 7.47 ile enerji mallarında görüldü.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında en fazla aylık düşüş yüzde 2.44  ile sermaye mallarında gerçekleşti. (Grafik ve Tablo)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328