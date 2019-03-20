Yurt dışı üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 30.71 arttı

İstanbul, 20 Mart () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında, aylık yüzde 1.79 düşerken, yıllık yüzde 30.71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Şubat ayında aylık bazda yüzde 1.79 gerilerken, Aralık ayına göre yüzde 0.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38.72 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektöründe bir önceki aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.38 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 1.8 düşüş görüldü.

Bir önceki aya göre tek artış yüzde 7.47 ile enerji mallarında görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında en fazla aylık düşüş yüzde 2.44 ile sermaye mallarında gerçekleşti. (Grafik ve Tablo)