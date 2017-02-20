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Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 7.25 arttı

İstanbul, 20 Şubat () - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) arttı. YD-ÜFE, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki...

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 7.25 arttı

İstanbul, 20 Şubat () - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) arttı.

YD-ÜFE, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 7.94, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 7.24 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11.99 ile metal cevherleri, yüzde 10.08 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9.28 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ocak ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

(Tablo-Grafik)

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