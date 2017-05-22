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Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

İstanbul, 22 Mayıs () - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yükseldi.  YD-ÜFE, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki...

Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

İstanbul, 22 Mayıs () - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yükseldi.  YD-ÜFE, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.26 artış gösterdi.
TÜİK’in verilerine göre sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.18 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0.05 artış olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5.99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1.47 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1.21 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3.22, içecekler yüzde 2.20, giyim eşyası yüzde 1.60 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Nisan ayında en fazla aylık  ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.
(Tablolar)

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