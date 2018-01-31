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Yurt dışı turizm gelirinin yüzde 78'i yabancı, yüzde 22'si gurbetçilerden

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre geçen yılın son çeyreğinde, yurt dışı turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar oldu. Bu gelirin yüzde 78'i yabancı turistlerden...

Yurt dışı turizm gelirinin yüzde 78'i yabancı, yüzde 22'si gurbetçilerden
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre geçen yılın son çeyreğinde, yurt dışı turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar oldu. Bu gelirin yüzde 78'i yabancı turistlerden gelirken, yüzde 22'si ise gurbetçilerden elde edildi.
TÜİK'in yaptığı değerlendirmeye göre yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar oldu. Turizm geliri, cep telefonu, dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç yüzde 77,7’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,3’ü ise yurt dışında oturan vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 59 milyon 897 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 49 milyon 290 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
GURBETÇİLER DAHA FAZLA HARCADI
Geride kalan Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerini kapsayan bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 687 dolar, yurt dışında oturan gurbetçilerin ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.
Yıllık olarak yapılan değerlenmede, kişi başına ortalama harcama 681 dolar, yabancıların ortalama harcaması 630 dolar, gurbetçilerin ortalama harcaması ise 903 doları buldu.

 

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